Alev savaşçılarında yeni düzenleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kurulduğu 2014 yılı Mart ayından bu yana vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için yaklaşık 22 bin olaya müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kurulduğu 2014 yılı Mart ayından bu yana vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için yaklaşık 22 bin olaya müdahale etti. Anayasa Mahkemesi ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş raporu gereğince Büyükşehir Belediyesinin özverili İtfaiye ekiplerinde düzenlemeler devam ediyor.

Muğla'nın Büyükşehir Belediyesi statüsü kazandığı 2014 yılı Mart ayında faaliyete giren Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kurulduğu günden bu yana özverili çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Özellikle vatandaşın mal ve can güvenliğini korumak için kendi canlarını bile hiçe saymaktan kaçınmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu güne kadar çoğunluğu yangın olan yaklaşık 22 bin olaya müdahale eden ekipler, 2020 yılında içinde de 3 bin 722 olaya müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "Anayasa Mahkemesi'nin 26.06.2019 tarih ve 2019/56 sayılı kararı ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş raporlarında, itfaiye hizmetlerinin devlet memuru statüsündeki personel ile yürütülmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu karar nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesine 69 itfaiye memuru alınmıştır. Yapılan bu alımlarla birlikte statüsü yasal düzenlemeye uygun olmayan personel de mağdur edilemeden farklı birimlerde vatandaşlara hizmet üretecek şekilde görevlendirilmiştir. Bu düzenleme doğrultusunda önümüzdeki günlerde 101 itfaiye memuru daha alınacak ve hizmet odaklı etkin bir personel yönetimi sağlamak için revizyon devam edecektir" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı