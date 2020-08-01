Alev savaşçıları İzmir'de dört noktada yangına müdahale ediyor Alev savaşçıları İzmir'de dört noktada yangına müdahale ediyor İzmir'in Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor.

Alev savaşçıları İzmir'de dört noktada yangına müdahale ediyor

İZMİR - İzmir'in Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ekipler müdahale ediyor. Bornova ve Kemalpaşa'daki yangınlarda soğutma çalışmaları sürerken, Urla yangınına müdahale devam ediyor. Menderes'teki yangının sera alanlarına sirayet etmemesi için ise ekipler yoğun çaba gösteriyor.

İzmir'de bugün peş peşe dört ayrı noktada yangın çıktı. Alev savaşçıları; Menderes, Bornova, Urla ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu Bornova ve Kemalpaşa'daki yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Urla ve Menderes'teki yangın söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Menderes ilçesine bağlı Çamönü Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle öğlen saatlerinde yangın çıktı. 2 helikopter, 1 uçak, 6 arazöz, 3 dozer yangına müdahale için bölgeye sevk edilirken, takviye ekip de istendi. Dumanlar, İzmir'in pek çok noktasından görüldü. Menderes ilçesindeki yangının sera alanlarına sirayet etmemesi için ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İHA