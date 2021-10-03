Alev avcısı ormancıları duygulandıran mektup

İZMİR'in Urla ilçesinde çıkan yangında görevliler için, gül demetiyle birlikte 'Bir Vatandaş' imzasıyla bırakılan isimsiz mektup, ormancıları duygulandırdı. Mektupta, "Değerli ormancı kardeşlerim, Allah ayağınıza taş değdirmesin. İnşallah yaptıklarınızın karşılığını cennet olarak alırsınız" ifadelerine yer verildi.

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, 29 Eylül'de saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden orman ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü. Ertesi gün bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. 17 hektar ağaçlık, 3 hektar da tarım arazisinin zarar gördüğü yangınla gece boyu mücadele eden orman ekiplerinin dönüşümlü olarak dinlendiği alana, kimliği belirsiz kişi tarafından, bir mektupla gül demeti bırakıldı. Mektupta, "Değerli ormancı kardeşlerim. Köyümüzde oturan bir kişi olarak bu yaz çıkan yangınlardaki başarılı mücadelelerinizi gözümüz yaşlı olarak izledik. Özellikle akşamki yangında bütün doğal şartların olumsuz olduğu bir ortamda göstermiş olduğunuz üstün başarı bizi çok duygulandırdı. Sizleri tebrik ediyor ve şu duayı ediyorum, 'Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadeleri bulunuyor.