Alev almaz özel kumaşlar TEKNOFEST'te sergileniyor

20.09.2019 12:20

TEKNOFEST'te sergilenen, savunma sanayisinde kullanılabilecek mineral-taş içerikli özel alev almaz kumaşlar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.



TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 4'üncü gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliğinde ürünlerini sergileyen Berteks tekstil firmasının standı dikkat çekiyor. Firmanın standında, özellikle savunma sanayiinde kullanılabilecek mineral-taş içerikli özel alev almaz kumaşlar, alev kalkanlayan kumaşlar, elektromanyetik kalkanlama kumaşları ve termal kumaşlar bulunuyor.



Yeni kumaş teknolojilerini değerlendiren Berteks Yönetim Kurulu Başkanı Berk Noyan, "Geliştirdiğimiz teknik ürünler arasında, özellikle savunma sanayisinde kullanılabilecek; mineral/taş içerikli özel alev almaz kumaşlar, alev kalkanlayan kumaşlar, elektromanyetik kalkanlama kumaşları ve termal kumaşlar bulunuyor. Aynı şekilde demir yolu, uçak, gemi gibi ağır şartlarda kullanılabilecek ve ağır testlere tabi tutulan taşıt tekstilleri de sektörde dikkat çeken uygulama alanlarına sahip teknik tekstil ürünlerimiz oldu. Bunların yanı sıra yine ARGE merkezimizde geliştirilen teknolojiler sayesinde, hastaneler için özel koleksiyonlar da üreterek sağlık sektöründe çağın gerekliliklerine uygun ürünler çıkardık" dedi.



Noyan sözlerine şöyle devam etti:



"Teknik kumaşlarımızı, kuruluşumuzdan bu yana geliştirdiğimiz ev tekstiliyle de birleştirerek, yaşam alanlarında da hayatı kolaylaştıracak akustik özellikli kumaşlar, paneller, stor perdeler ve kaplamalar üreterek teknoloji ve ev tekstilini birleştirdik. Sürdürülebilir dünya düzenini korumak ve karbon ayak izini azaltabilmek adına, ürettiğimiz kumaşları çevresel açılardan da değerlendirerek çevreci ve recycled ürünlere hem teknik tekstilde hem de ev tekstilinde öncelik verdik. Bu anlamda sektörün bu çok önemli iki alanında çağın gerekliliklerini yerine getirmiş ve Endüstri 4.0'da yerimizi almış olmaktan gurur duyuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA