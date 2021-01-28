Alev Alev yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Alev Alev 22 Ocak yeni bölüm fragman izle!

Alev Alev dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Alev Alev oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? Bugün Alev Alev var mı? İşte ayrıntılar...

Alev Alev kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Alev Alev yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, bugün Alev Alev var mı? Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Alev Alev'in yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Alev Alev 22 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre ve Çelebi'nin adliyede karşı karşıya geldiği tanıtımda ikili arasındaki gerilim giderek yükselirken, duruşmada neler olduğu büyük merak uyandırıyor. Komiser Korkut'un, Çelebi ve Tomris'e söylediği sözler ise gerçeklerin peşini bırakmayacağının sinyalini veriyor.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rüya'nın Ömer'in dükkanına geldiği tanıtımda ikili birbirine olan duygularını artık gizleyemiyor. Romantik dakikaların yaşandığı anlarda Ömer, Rüya'yı öpüyor.

Çiçek'in ihbarı üzerine Ali'nin polisler tarafından yakalandığı tanıtımda Bülent'i karşısında gören Tomris şoke oluyor.

Bülent'in hapisten çıkışı Tomris ve Çiçek'in hayatında bomba etkisi yaratırken, Çiçek'e "Beni bırakma..." diyen Atlas'ın korku dolu hali herkesi derinden etkiliyor.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

