Alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan 5 kişi son anda yanmaktan kurtuldu.

05.10.2019 23:17
Alev alev yanan otomobilden son anda kurtuldular

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilde bulunan 5 kişi son anda yanmaktan kurtuldu.


Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.L. idaresinde plakası öğrenilemeyen içerisinde sürücü ile birlikte 5 kişinin bulunduğu otomobil Levent Vadisi-Seyir Terası mevkiine seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Araç sürücüsü otomobili durdurarak araçta bulunan 4 kişi ile birlikte kendilerini son anda dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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