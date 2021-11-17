Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi - Haberler
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Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren koltuk atölyesinde yangın çıktı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren koltuk atölyesinde yangın çıktı. İşyeri ustası, cayır cayır yanan işyerini çaresizce izledi.

Olay Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokakta bulunan 3 katlı koltuk atölyesinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatı katını sardı. Yangını gören işçiler, işyerindeki mobilya malzemelerini kurtarmak için zamanla yarıştı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada yangını gören esnaflar dışarıya çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler. İşyeri koltuk ustası Gürkan Küçükçelebi, yanan ekmek teknesini gözyaşları içinde çaresizce izledi. Yangın diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu işyerinin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Bir işçi de dumandan etkilenerek fenalaştı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi

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