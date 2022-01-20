Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı - Haberler
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Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evin çatısında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki iki katlı evin çatısında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Babataşı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan, Ergün D'nin ikamet ettiği evin ikinci katın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan aile, alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmaması teselli olurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

Fethiye'de 2 katlı evin çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Fethiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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