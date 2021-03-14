Alev alev yanan ev küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alev alev yanan ev küle döndü

14.03.2021 00:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:14

Edirne'de alev alev yanan ev küle döndü.

Edirne'de alev alev yanan ev küle döndü. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın itfaiye ekiplerinin uzan uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Edirne'nin Menzilahir Mahallesi'nde bulunan ve kimsenin yaşamadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale gerçekleştirdi. Geceyi aydınlatan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Alev alev yanarak kullanılmaz hale gelen evde, yangın esnasında kimsenin bulunmaması olası can kaybını önledi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE

Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü
Alev alev yanan ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Şevket Çoruh Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alev alev yanan ev küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 00:14:37. #1.15#
title