Alev alev yanan bina kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alev alev yanan bina kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dernek binası alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dernek binası alevlere teslim oldu. Alevler dernek binasını küle çevirdi.

Bodrum'un en ünlü mahallelerinden biri olan Çarşı Mahallesi Bodrum Sevenler Derneği binası henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Bir anda alev topuna dönen binayı gören Limanın güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saate söndürülen dernek binası tamamen küle döndü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkışı nedenini bulmak için incelemelerde bulundu. - MUĞLA

Alev alev yanan bina kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan bina kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan bina kullanılamaz hale geldi
Alev alev yanan bina kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
İş arkadaşlarının ulaşamadığı vatandaş evinde ölü bulundu
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim oldu
Enerji santrali ikinci kez alevlere teslim oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alev alev yanan bina kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 05:54:28. #1.15#

title