Alev alev yanan 'bimekan rezidans', mahalleliyi çileden çıkardı

Antalya'da 3 ay önce boşaltılıp yıkımı beklenilen 2 katlı binada çıkan yangın sonrası, çevredeki apartman sakinleri isyan etti. Binaya çok sayıda bimekan şahısların geldiğini ve yangının bu yüzden çıktığını belirten vatandaşlar, "Her Allah'ın günü 20-30 kişi giriyor. İçeri girip çıkan belli değil. Burası bimekan rezidans haline döndü. İlgilenilmesini istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 96 sokak üzerinde geçtiğimiz gün 17.00 sıralarında kullanılmayan 2 katlı metruk binanın ikinci katında yangın çıktı. Bina bir anda alevlere teslim olurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu yangın yan binalara sıçramadan söndürülürken, mahalle sakinleri yangının binada yaşayan bimekan şahıslar tarafından çıkarıldığını ileri sürdü ve bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

"Mahalle tedirgin"

Mahalle esnaflarından Mehmet Bıçkı, 3 ay önce binanın boşaltılıp yıkımı beklediğinin söyledi. Boş binaya gece gündüz çok sayıda kişinin girdiğini belirten Bıçkı, "Daha önce de buraya girenler olmuştu. Polise haber verdik. Gelip baktılar. 3 kişiyi buradan çıkardılar, tekrar saldılar ve yine giriyorlar. Her Allah'ın günü belki 20-30 kişi giriyor buraya. Muhtemelen yangını onlar çıkardı. Mahalle tedirgin. Bina sahibine bilgi verdik. Mahalle olarak çözüm istiyoruz" dedi.

"Bimekan rezidans haline döndü"

Çok korktuklarını belirten mahalle sakinlerinden Sevilay Soydan da, "Kağıt toplayanlar falan gecenin 2'sinde geliyorlar. Korkuyoruz, endişeliyiz. Dün de gelen içeride sigara içti, kaçtı gitti. Ardından yangın çıktı. Gözümle gördüm ama 'Ben yakmadım' diyor. Yıkıma verildiğinden dolayı ev sahibi kapıları kilitlememiş. İçeride ufak tefek eşyalar da var. Haliyle içeri giren çıkan belli değil. Sürekli içeriye giriyorlar, bir şeyler alıp götürüyorlar. Bimekan rezidans haline döndü. Bir an önce ilgilenilmesini istiyoruz. - ANTALYA