Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de bir köyde ardiyede alevlere teslim olan ardiyedeki ihtiyaç sahibi ailenin yardım kömürleri, yanarak küle döndü.

Düzce'de bir köyde ardiyede alevlere teslim olan ardiyedeki ihtiyaç sahibi ailenin yardım kömürleri, yanarak küle döndü.

Olay, Düzce merkeze bağlı Yayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Polat isimli vatandaşa ait kulübenin yanında bulunan ardiyede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, kısa sürede büyüyen yangın ardiyeyi sardı. Ekiplerin uzun süren müdahaleleri ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, ardiye tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ardiyede bulunan çok sayıdaki çuvaldaki yardım kömürleri ise yanarak küle döndü. - DÜZCE

Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Destici Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Cansu Dere Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Arda Turan Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Alev alev yanan ardiye ile birlikte, yardım kömürleri de küle döndü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 20:05:18. #1.15#

title