Alev alev yanan araçtan son anda kurtuldular Çin'in Chongqing kentinde bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı.

Çin'in Chongqing kentinde bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı. İçerideki 3 kişi, saniyeler aracın ön camından çıkarılarak kurtarıldı.

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde geçtiğimiz 26 Haziran'da seyir halindeki bir araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Araç saniyeler içinde alev alırken, sürücü kapıyı açarak çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına olay yerinden geçen başka bir sürücü koştu. Ön camı 4 tekme atarak kıran adam, araç içindeki sürücü ve 2 yolcuyu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekibi, yangına müdahale etti. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı.

Araç sürücüsünün cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA