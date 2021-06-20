Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı
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Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı

Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı
İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | 3. Sayfa

Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı Alev alev yanan aracın ön kısmı küle döndü Antalya'da seyir halinde olan kapalı kasa ticari araç, bir anda yanmaya başladı.

Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı

Alev alev yanan aracın ön kısmı küle döndü

ANTALYA - Antalya'da seyir halinde olan kapalı kasa ticari araç, bir anda yanmaya başladı. Durumun farkına vararak kendisini dışarı atan sürücü, alevlere teslim olan aracına su kovası ile müdahale etti. Olay sonrası aracın motor bölümü küle döndü.

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir gencin kullandığı kapalı kasa ticari aracın motor kısmından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Genç, durumun farkına vararak aracını park etti. Araç ise bir anda alev almaya başladı. Alevler içerisinde kalan aracı sürücüsü kova ile su dökerek söndürmeye çalıştı. 110 ekipleri tarafından söndürülen aracın ön kısmı küle dönerek adeta kullanılamaz hale geldi.

Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı
Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı
Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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Alev alev yanan aracını kovayla söndürmeye çalıştı - Haberler
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