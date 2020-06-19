Alev alev yanan aracı belediye temizlik ekipleri söndürdü Alev alev yanan aracı belediye temizlik ekipleri söndürdü Pendik'te park halindeki bir otomobil alevli bir şekilde yanmaya başladı.

Alev alev yanan aracı belediye temizlik ekipleri söndürdü

İSTANBUL - Pendik'te park halindeki bir otomobil alevli bir şekilde yanmaya başladı. Yanan aracı o esnada caddeden geçen Pendik Belediyesi temizlik ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Sülüntepe Mahallesi, Mevlana Caddesi'nde park halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle dolayı yanmaya başladı. Alev topuna dönen aracı o esnada caddeden geçen Pendik Belediyesi temizlik ekipleri itfaiyenin olmadığını fark edince su tankerleri ile yanan araca müdahale etmeye başladı. Ekipler araca müdahale ederek itfaiye ekipleri gelmeden alevleri söndürmeyi başardı. Otomobili söndürdükten sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Olayı gören Bayram Okşit, "Sabah işe gelirken aracın yandığını gördük. Araç biz itfaiyeye haber verdik. İtfaiye gelene kadar belediyemizin ekipleri sağ olsunlar aracı söndürdüler. Son müdahaleyi yine itfaiyemiz yaptı onlardan da Allah razı olsun belediyemizden de Allah razı olsun "dedi.

Kaynak: İHA