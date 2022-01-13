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Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'de evin önünde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe sebep oldu.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de evin önünde park halindeki araçta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Kullanılmaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Başiskele ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi İmsak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P'ye ait 65 KB 613 plakalı Mercedes marka hafif ticari aracın motor kısmı, henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Araç, yangından gördüğü zararla kullanılmaz hale geldi.

(Cihan Atik - Mehmet Ekrem Ceylan-İHA)

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi

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