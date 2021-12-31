Alev alev yanan ahşap ev küle döndü

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde alevlere teslim olan ahşap ev, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bekirli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU