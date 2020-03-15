Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü
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Kartepe, 3. Sayfa

Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü

Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü Restoran olarak kullanılan bina kullanılamaz hale geldi 4 katlı binayı saran alevler 2 saatte söndürülebildi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katı restoran olarak kullanılan 4 katlı ahşap binada çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi.

15.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:06
Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü

Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü

Restoran olarak kullanılan bina kullanılamaz hale geldi

4 katlı binayı saran alevler 2 saatte söndürülebildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 katı restoran olarak kullanılan 4 katlı ahşap binada çıkan yangın yaklaşık 2 saatte söndürülebildi. Çıkan yangında bina kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Alabalık Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan ilk iki katı restoran olarak kullanılan 4 katlı ahşap binada henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede çıkan yangın tüm binayı sararken, olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın 2 saatte söndürülebildi

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından olay yapılan müdahale ile alevler, yaklaşık 2 saatte söndürülürken, iş yeri sahipleri ise küle dönen binayı çaresizlikle izledi. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, ahşap bina küle döndü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü

Kaynak: İHA

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Alev alev yanan 4 katlı ahşap bina küle döndü

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