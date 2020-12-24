Alev Alev ne zaman, saat kaçta başlayacak? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

Yayınlandığı ilk günden beri dikkat çeken bir hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Alev Alev dizisi bu hafta 8. bölümüyle Show TV ekranlarında olacak. Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandığından beri izleyiciler heyecanla Alev Alev ne zaman, sat kaçta başlayacak? diye merak ediyor!

Alev Alev, kadınların sesi olmayı, aile içi şiddet, adalet, güzellik ve cinsiyet eşitsizliği gibi her an konuşulan problemleri konu alan bir dizi. Ay Yapım imzalı Alev Alev dizisi, 3 kadın 3 kader sloganıyla, kadınların hayatın içinde yaşadığı sorunlara Cemre, Çiçek ve Rüya aracılığıyla ses oluyor. Yayınlandığı ilk günden beri hem televizyonda hem de sosyal medyada büyük yankı uyandıran Alev Alev dizisi bu hafta 8. bölümüyle ekranlarda olacak!

ALEV ALEV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Baş rollerini Dilan Deniz Çiçek, Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Zuhal Olcay ve Cem Bender gibioyuncuların paylaştığı Alev Alev dizisinin yeni bölümünde de heyecan yine dorukta olacak gibi görünüyor. Geçen haftaki bölümün ardından bu haftaya heyecanla bekleyen seyirci Alev Alev ne zaman, sat kaçta başlayacak? diye merak ediyor. Alev Alev dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe günü saat 20:00'da Show TV ekranlarında seyircilerle buluşacak.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Alev Alev 8 bölüm fragmanı büyük ilgi görmeye başladı. 3 farklı fragman yayınlayan Alev Alev dizisinin her fragmanında farklı bir heyecan yatıyor! Ali'nin Çiçek'i sonunda fark etmesi seyircilerde büyük yankı uyandırdı! İşte Alev Alev 8. bölüm fragmanları!

ALEV ALEV 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE