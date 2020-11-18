Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle
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Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle

18.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:32
Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle

Oldukça dikkat çeken bir hikayeye ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip Alev Alev dizisi, sosyal medayda oldukça dikkat çekti. Peki, Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle!

Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. İzleyiciler Alev Alev hakkında detayları merak ederken Alev Alev ne zaman saat kaçta veAlev Alev yeni bölüm fragmanı izlemelinki konularını araştırdı. Peki, Alev Alev yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar…

ALEV ALEV DİZİSİNDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı. Cemre'nin kızıyla birlikte yeni bir hayata başlamak için yola çıktığı tanıtımda Çelebi'nin sözleri peşlerini bırakmayacağını gösteriyor. Cemre'nin yaşadığını Ömer'den öğrenen Rüya şoke olurken, ikili arasındaki duygusal yakınlaşmanın sinyalleri de veriliyor. Çelebi'nin telaşlı halinin dikkat çektiği anlarda Cemre'nin korku dolu bakışları ise akıllara "Çelebi, Cemre'yi buldu mu?" sorusunu getiriyor.

Alev Alev ne zaman saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle

ALEV ALEV DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev 2. Bölümünde Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır. Rüya'nın, "Bir katille asla evlenmem!" sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın Alev Alev 2. Bölümünde Korkunç sarnıç yangını sonrası her şey alt üst olmuştur. Kızı Güneş'e çizdiği resimle mesaj bırakan Cemre, Çelebi hayatta olduğunu öğrenmeden, kızını alıp kaçabilme planı yapmaktadır. Rüya'nın, "Bir katille asla evlenmem!" sözleri ile gururu kırılan İskender, Rüya'yı ve babası Kenan'ı bitirecek planın düğmesine basar. Gözlerini yeni bir evde, yeni bir kimlikle açan Çiçek, Tomris'ten "Kızımın yerine geç! Şimal Ol!" teklifini duyar ama asla bu oyuna girmeyeceğini söyleyerek teklifi şiddetle reddeder. Sarnıç yangınının alevleri ile kül olan hayatlarının nereye savrulacağını kimse bilmemektedir.

Alev Alev son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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