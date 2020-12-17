Alev Alev hangi gün? Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Alev Alev 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Aksiyon-dram türü olarak televizyon ekranlarına yeni katılan dizi Alev Alev, ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Alev Alev hangi gün? Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev yeni bölüm fragmanı! Alev Alev son bölüm fragmanı!





Oldukça dikkat çeken bir hikayeye ve başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip Alev Alev dizisi, sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Peki, Alev Alev ne zaman, saat kaçta? Hangi gün, hangi kanalda? Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle! Oyuncuları kimler? Konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALEV ALEV HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de Sow TV'de ekranlarda olacaktır.

ALEV ALEV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Alev Alev bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacaktır.

Alev Alev dizisi

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çelebi'nin hamlesiyle büyük bir yıkıma uğrayan Cemre, ondan desteğini esirgemeyen Rüya, Ozan ve Ömer'in yardımlarıyla mücadelesine devam etti. Ozan'ın sayesinde yeni bir ev bulan Cemre, Rüya ile birlikte Çelebi'den kurtulmak için harekete geçti. İskender ise Ömer'in iade-i ziyareti ardından intikamını almak için gecikmedi.

Ömer, mahallede tanımadığı adamlar tarafından feci bir saldırıya uğradı. Saldırının ardından ortaya çıkan İskender, Ömer'i açık açık tehdit etti. Tüm bu yaşananlardan sonra ise Ömer artık adaletin ve gerçeklerin peşine düşüp hesap sormaya karar verdi. Bülent ise Şimal sandığı Çiçek'in, Ali'ye olan bakışlarından şüphelenince Tomris ile ikisini köşeye sıkıştıracak bir hamle yaptı. Ali'yi şoför olarak işe alan Bülent, Tomris ile Çiçek'i zor bir durumda bıraktı.

Alev Alev dizisi

Ozan ve Ömer, yangın günüyle ilgili gerçeklerin peşine düştü. Çelebi ile İskender'in suçlu olduğunu kanıtlamak isteyen ikili, bir plan kurarak oyunu başlattı. Selim'i kullanarak Çelebi ile İskender'i tuzağa düşüren Ozan ve Ömer, öğrendikleri ile Kayabeyli Ailesi'ne karşı büyük güç kazandı. Elde ettikleri delilleri Ömer karakola götürürken, Ozan da bu gerçeklerin duyulması için gazetenin yolunu tuttu. İkilinin çabaları sonucunda finalde Çelebi ve İskender polisler tarafından gözaltına altındı. Eve gelen polisler Çelebi ve İskender'i götürürken Cemre, Çelebi'nin ilk yenilgisinin tadını çıkardı.

ALEV ALEV 6. SON BÖLÜM İZLE

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çiçek ve Ali'nin sarnıçtaki yangının bir kaza olmadığını duyduğu heyecan dolu tanıtımda Ozan'ın gazetecilerin önünde İskender'e yönelttiği soru gerilimi giderek artırıyor. Yangın sırasında Çiçek'in itildiğini duyan Ali'nin, İskender'e saldırması ise herkesi şoke ederken, bu anlar akıllara "Ali, gerçekleri öğrendi mi?" sorusunu getiriyor.

Alev Alev dizisi

Alev Alev 7. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Cemre, Rüya, Ozan ve Ömer'in keyif dolu anlarının ekrana geldiği tanıtım yüzleri güldürüyor. Ömer'in Rüya'ya söylediği sözler ikiliyi birbirine yakınlaştırırken, Ozan'ın da Cemre'ye olan bakışları dikkat çekiyor.

ALEV ALEV 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE



ALEV ALEV OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncuları arasında Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Demet Evgar, Zuhal Olcay, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Alev Alev'in konusu yoğun ilgi görüyor.