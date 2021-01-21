Alev Alev Şimal kimdir, gerçek adı ne? Aybike Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aybike Turan dizi ve filmleri!

Asıl olarak Alev Alev Şimal, Tomris'in öz kızıdır. İlk bölümde herkesin hüzünle izlediği yangında yangında kalmış ve yanarak hayatını kaybetmişti. Ancak Tomris, Atlas'ı babası almasın diye Alev Alev Şimal'in ölümünü gizledi. Tomris hasta olduğu için hem mirasını hem de Atlas'ı ölen kızının kocası Bülent'ten kurtarmak zorundaydı. Bunun için de yangında yanan ve herkesin öldüğünü düşündüğü Alev Alev Çiçek'in, kızı Şimal'in yerine geçmesini istedi. Yani dizide Şimal olarak gösterilen kişi, aslında Çiçek'ti. Alev Alev gerçek Şimal ise Aybike Turan'dır. Peki, Alev Alev gerçek Şimal kimdir, gerçek adı ne? Aybike Turan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aybike Turan dizi ve filmleri!

AYBİKE TURAN KİMDİR?

1988 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. İki yaşındayken ailesiyle İzmir'e yerleşti.

2006 yılında Karşıyaka Anadolu Lisesi'nden mezun olup, endüstri mühendisliği okumak için İstanbul'a, Sabancı Üniversitesine geldi. Bir yandan mühendislik okurken bir yandan da her zaman yapmak istediği tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 2011 yılında üniversiteden mezun oluncaya kadar tiyatro kulübünde aktif olarak görev aldı; oyunculuk ve yönetmenliğin yanında kulüp başkanlığı da yaptı.

2011 senesinde Şahika Tekand Studio Oyuncuları'na başladı ve iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans yapmaya başladı ve 2014 yılında tezini vererek mezun oldu.

Hem sahne üstünde hem de kamera karşısında çeşitli projelerde yer aldı. Ayrıca İstanbul Drama Sanat Akademisi ve Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde yaratıcı drama eğitimi verdi.

2017 yılında Maltepe Üniversitesi'nde Sinema Televizyon Doktorası yapmaya başladı.