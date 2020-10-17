Alev Alev dizisinde "Cemre" karakterini kim canlandırıyor? Demet Evgar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakkında bilgiler

Yeni başlayacak Alev Alev dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Cemre karakterini kim canlandırıyor? Demet Evgar kimdir, nereli, kaç yaşında? Hayatı ve hakkında bilgiler nelerdir? Alev Alev dizisinde hikayesi nedir?

Show TV'nin yeni başlayacak dizisi Alev Alev konusu çok merak ediliyor. Konusu kadar oyuncuları da merak konusu oldu. Peki Alev Alev dizisinde Cemre karakterini kim canlandırıyor? Başrol Demet Evgar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

ALEV ALEV CEMRE KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Alev Alev dizisindeki Cemre karakterini "Demet Evgar" canlandırmaktadır.

DEMET EVGAR KİMDİR?

Demet Evgar, 18 Mayıs 1980, Manisa doğumlu Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Demet Evgar doğum tarihi : 18 Mayıs 1980

Demet Evgar kaç yaşında : 40 yaşında

Demet Evgar nereli : Manisa

Demet Evgar burcu ne : Boğa

Demet Evgar mesleği ne : Oyuncu

Manisa'da doğdu. Arnavut kökenlidir. Oyunculuğa 17 yaşında Manisa'da amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başladı. Sahneye ilk kez Ray Cooney "Kaç Baba Kaç (It runs in the family)" başlıklı oyunuyla çıktı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarının tiyatro bölümünden mezun oldu. Konservatuvar eğitimi sırasında arkadaşlarıyla "Tiyatro Kılçık" adında bir topluluk kurdu. Bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalıştı. Kenter Tiyatrosu'nda "Aşk Çemberi" adlı oyunda ve "Tiyatro Kılçık"ta "Takanlar ve Takılanlar" ve "Ayşegül Hindistan'da" adlı oyunlarda rol aldı. 2009 senesinde Kent Oyuncuları tiyatrosunda Mehmet Birkiye yönetmenliğinde sahnelenen Cimri oyununda "Elise" karakterini canlandırdı. Bu rol ile 2010 yılında düzenlenen 8. Tiyatro Ödülleri ödül töreninde "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım adlı televizyon dizilerinin yanı sıra Banyo ve Beyza'nın Kadınları isimli sinema filmlerinde oynadı. 2007'de, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen "Rock Müzikalleri"nde rol aldı. 2009'da Mahsun Kırmızıgül'ün Güneşi Gördüm filminde "Havar" karakterini canlandırdı. 2010 yılında ise Yahşi Batı filminde Cem Yılmaz ve Ozan Güven ile baş rolleri paylaştı. Hemen ardından Vay Arkadaş filminde Mete Horozoğlu, Ali Atay ve Fırat Tanış ile birlikte oynadı.

İlk olarak Türkmax'te yayınlanan, ardından Star TV'ye geçen 1 Erkek, 1 Kadın adlı televizyon dizisinde "Zeynep Yıldırım" karakterini canlandırdı. Özgü Namal'ın jüriliğini yaptığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programına Namal'ın yerinde kısa süreliğine bulundu. 2012 yılında manken Didem Soydan ile GQ Dergisinin kapak sayfasına birlikte pozlar vermişlerdir. 2015 yılında Türk Sinemasının 100 yıllık geçmişini taçlandırmak ve kutlamak maksadıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı ve TÜRSAK Vakfı işbirliğinde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık Tanıtma Fonunun destekleri ile düzenlenen "Türk Sinemasının 100. Yılında En İyi İlk On'ları" projesi kapsamında Türk sinema tarihinin en iyi 10 kadın komedi oyuncusundan biri olarak seçilmiştir. 2017 yılında Engin Günaydın ile başrollerini paylaştığı Aile Arasında filmi 5,3 milyon seyirci tarafından izlenmiş ve Türkiye'de bilet satış kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1989 yılından sonraki dönemde en çok izlenen 10 sinema filmi arasına girmiştir. 2018 yapımı TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çeken Demet Evgar, Ceren Moray, Kenan Ece, Şebnem Dönmez, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerle başrolde oynamıştır.

DEMET EVGAR FİLMLERİ

Yedi Numara (2000) Yeliz

Aslı ile Kerem (2002) Yeliz

Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya

Çınaraltı (2003) Nilüfer

Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan

Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem

Banyo (2005)

Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker

Erkekler Ağlamaz (2006)

Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep

Güneşi Gördüm (2009) Havar

2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke

2010 Vay Arkadaş Nil

2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin

2015 Yok Artık! Ceyda

2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)

Tiyatro Oyunları

39 Basamak

Anna Kareninna

Geca Mevsimi

Ayşegül Hindistan'da

Takanlar ve Takılanlar

Aşk Çemberi

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

DEMET EVGAR ALDIĞI ÖDÜLLER

10. Afife Tiyatro Ödülleri (2005) - Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - Gece Mevsimi

Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

Lions Ödülleri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Gece Mevsimi

DEMET EVGAR DİZİLERİ ROLLERİ

Alev Alev - 2020 - Cemre

Avlu-2018 - Deniz Demir

Bir Erkek Bir Kadın - 2012 - Zeynep

1 Erkek 1 Kadın - 2012 - Zeynep

Masumlar 2009

1 Kadın 1 Erkek 2008

Gençlik Başımda Duman 2007

Erkekler Ağlamaz 2006 Zeynep

Emret Komutanım 2005 Üsteğmen Çiğdem

Bütün Çocuklarım 2004 Eyşan

Çınaraltı 2003 Nilüfer

Yuvam Yıkılmasın 2003 Hülya

Aslı ile Kerem 2002 Yeliz

Tatlı Hayat 2001 Sekreter

Yedi Numara 2000 Yeliz