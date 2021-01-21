Alev Alev dizisi 'Rüya Yıldırımlar' kimdir? Dilan Çiçek Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Alev Alev dizisinde Rüya Yıldırımlar karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Alev Alev dizisi Rüya Yıldırımlar kimdir, gerçek adı nedir? Dilan Çiçek Deniz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Alev Alev Rüya Yıldırımlar karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Show TV'de izleyiciler karşısına çıkan Alev Alev dizisinin karakterleri merak ediliyor. Alev Alev oyuncularından birisi olan Rüya Yıldırımlar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Rüya Yıldırımlar (Dilan Çiçek Deniz) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Alev Alev Rüya Yıldırımlar (Dilan Çiçek Deniz) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

ALEV ALEV RÜYA YILDIRIMLAR KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Alev Alevdizisinde Rüya Yıldırımlar karakterini "Dilan Çiçek Deniz" canlandırmaktadır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz (d. 28 Şubat 1995, Sivas), Türk oyuncu ve manken.

1995 yılında Sivas'ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu, on beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur. 2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki "Ebru" karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar.Fakat dizi, düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisine dâhil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Güneşin Kızları" dizisinde "Elif" karakterine hayat verdi.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de final yapan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı.Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmaktadır. Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile ikinci sezon boyunca başrolü paylaşmı?tır. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "yıldızı parlayan ödül"üne layık görülmüştür. 2018 yılında Avon'un ruj reklamında yer almıştır.