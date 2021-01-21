Alev Alev dizisi 'Çiçek Görgülü' kimdir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakteri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Alev Alev dizisi Çiçek Görgülü kimdir, gerçek adı nedir? Hazar Ergüçlü kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, burcu ne? Alev Alev Çiçek Görgülü karakterini kim canlandırıyor?

Perşembe günleri Show TV'de izleyiciler karşısına çıkan Alev Alev dizisinin karakterleri merak ediliyor. Alev Alev oyuncularından birisi olan Çiçek Görgülü kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Çiçek Görgülü (Hazar Ergüçlü) kimdir? Hangi dizilerde oynadı? Alev Alev Çiçek Görgülü (Hazar Ergüçlü) hangi dizilerde rol aldı? Hayatı ve biyografisi haberimizde.

ALEV ALEV ÇİÇEK GÖRGÜLÜ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Alev Alevdizisinde Çiçek Görgülü karakterini "Hazar Ergüçlü" canlandırmaktadır.

HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR?

Hazar Ergüçlü (d. 1 Ocak 1992, KKTC), Kıbrıs Türkü oyuncu.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Medcezir dizisinde Eylül adlı karakteri canlandırdı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde Cansu Koran karakterini canlandırdı. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. İlk sezonu Aralık 2018'de yayımlanan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizinin ilk dört sezonunda Zeynep karakterini canlandırdı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

2011-2013 : Kuzey Güney : Simay Canay : Yardımcı Karakter : Kanal D

2013-2015 : Medcezir : Eylül Buluter : Başrol : Star TV

2015 : Analar ve Anneler : Kader Ayaz : Başrol : ATV

2016 : Yüksek Sosyete : Cansu Koran : Başrol : Star TV

2017-2018 : Hayat Sırları : Seher Kuzgun : Başrol : Star TV

2018 : Dudullu Postası : Melis : Başrol : BluTV

2019-2020 : Hakan: Muhafız : Zeynep : Başrol : Netflix

2020- : Alev Alev : Çiçek : Başrol : Show TV

ALDIĞI ÖDÜLLER

18 .Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali/ En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

56. Altın Portakal Film Festivali/ En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

24. Altın Objektif Ödülleri/ Yılın Dijital Platform Dizisi Kadın Oyuncusu