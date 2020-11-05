Alev Alev dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev dizisinde neler oldu? Alev Alev izle!
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Alev Alev dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev dizisinde neler oldu? Alev Alev izle!

05.11.2020 22:23 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:27
Alev Alev dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev dizisinde neler oldu? Alev Alev izle!

İlk bölümü ile Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alev Alev dizisinde neler oldu? Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev izle!

Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de izleyiciyle buluşmaya gün sayan 'Alev Alev'in ilk bölümündeki yangın sahnesi, dizi tarihinin unutulmaz anlarına adını yazdıracak. Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) gibi oyuncular yer almaktadır.

ALEV ALEV HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Show TV'de Perşembe saat 20:00'da yayınlanan dizi ilk bölümü ile oldukça beğeni kazandı. Alev Alev dizisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alev Alev dizisi İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşiyor. Tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleştirilen Alev Alev dizisinin ev sahneleri Büyükçekmece'deki Alkent 'ten görüntüler içeriyor.Zeytinburnu ve civarında çekimler yapıldı.

ALEV ALEV DİZİSİ İZLE!

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