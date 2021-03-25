Alev Alev canlı izle! Alev Alev SHOW TV canlı izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev full HD canlı izle!

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ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev'in 19. Bölümünde; Cemre, Çelebi ile olan mücadelesini, aynı evin içinde, kocası ile dip dibe sürdürmeye başlar. Ali, Çiçek'e son bir şans vermek için eve döndüğünde, şok olacağı bir tablo ile karşılaşır. Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Ömer ve Rüya, ilişkilerinde bir sınavdan geçmek üzeredir. Çelebi'ye karşı dışarıdan mücadele veren Ozan, Ömer ve Altan'ın yardımcısı Cemre olacaktır.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Cemre'nin mücadelesinden vazgeçtiğini söyleyerek şaşırttığı tanıtımda Çelebi'den isteği kafalarda soru işareti bırakıyor. Ömer ile Rüya ilişkilerinde ciddi bir sorun yaşarken, Arzu'nun "İskender sana aşık oldu!" sözleri karşısında Çiçek'in ne diyeceği merakla bekleniyor.

ALEV ALEV CANLI İZLE (20.00)

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE!

