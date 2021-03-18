Alev Alev canlı izle! Alev Alev Show TV canlı izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev full HD canlı izle!

Diziseverlerin merakla beklediği Alev Alev bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Alev Alev dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Alev Alev canlı izle, Alev Alev Star canlı izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Alev Alev canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev'in 18. Bölümünde; Çelebi, Yedikule'deki tüm dengelerin altüst olmasını sağlamıştır. Çelebi'nin sahip olduğu evde bir dakika bile kalmak istemeyen Ozan, el birliği ile evi boşaltırken, yaşanan bu zor günler Ozan ve Cemre arasındaki duyguların ortaya çıkmasını sağlar. Çelebi'nin tehdidine rağmen Tomris, Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmez. Rüya, Ömer'in yanına taşınırken, ilişkileri de daha tutkulu bir boyuta geçecektir. Çelebi, Cemre'yi eve geri dönmesi için ikna edemeyeceğini fark eder ve taktik değiştirir.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rüya ve Zeyno arasında gerilim dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda Çiçek, İskender ve Atlas'ın keyifli anları yürekleri ısıtıyor. Çiçek'in İskender hakkında söylediği olumlu sözler Rüya'nın tepkisine neden olurken, Çelebi ve Cemre'nin dışarıya karşı her şey yolundaymış gibi rol yapması dikkat çekiyor. Ozan'ın bu durum karşısında ne yapacağı merak konusu olurken, Cemre ile konuşması heyecanı giderek yükseltiyor.

ALEV ALEV CANLI İZLE (20.00)

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!



ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE!

