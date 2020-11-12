Alev Alev canlı izle! Alev Alev 2. bölüm fragmanı izle! Alev Alev ön izleme | Alev Alev hangi gün? Alev Alev oyuncular kimler?

Aksiyon-dram türündeki yeni dizi Alev Alev, ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin ayrıntılarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Alev Alev ne zaman başlıyor? Alev Alev dizi konusu nedir? Alev Alev oyuncuları kimler? Alev Alev hangi gün? Alev Alev 1. bölüm tek parça izle

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmış dizi Alev Alev 2. bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev dizisi hangi gün, saat kaçta?

ALEV ALEV HANGİ GÜN?

Show TV'de her perşembe saat 20:00'de yayınlanacak. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı dizi heyecanla bekleniyor.

ALEV ALEV 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır. Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.

ALEV ALEV DİZİ KONUSU NEDİR?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

ALEV ALEV 2. BÖLÜM FOTOĞRAFLARI

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Evgar, Cemre

Hazar Ergüçlü, Çiçek

Dilan Çiçek Deniz, Rüya

Cem Bender, Çelebi

Berkay Ateş, Ozan

Cihangir Ceyhan, Ömer

Berker Güven, İskender

Zuhal Olcay, Tomris

Toprak Can Adıgüzel, Ali

Fatih Çetintaş, Taner

Batuhan Büke, Balkan

Yiğit Sertdemir, Başkomiser