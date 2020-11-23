Alev Alev 4.bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölüm izle!
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Alev Alev 4.bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölüm izle!

23.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 23.11.2020 21:40
Alev Alev 4.bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölüm izle!

Aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan.Alev Alev son bölüm izle! Alev Alev son bölüm özeti!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan Alev Alev 4.bölüm 2. fragman yayınlandı! Alev Alev son bölüm izle!

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ!

Kızı Güneş'le birlikte Çelebi'den kaçmayı başaran Cemre, Ozan'ın da desteği ile sonunda hayalini kurduğu hayatın kapılarını aralar. Çelebi onları kaybetmemek için tüm gücünü kullanmaktan çekinmeyecektir. İskender'i ihbar ettikten sonra bir nebze de olsa vicdan azabını yatıştıran Rüya, Ömer ile birbirlerini gerçekten tanımaya başlama fırsatı yakalayacaktır. Artık İskender'in en büyük düşmanı Ömer'dir. Umutları küle dönen Çiçek'in tek dayanağı Atlas iken küçük çocuğunun babası Bülent'in gelişi hem Tomris'in tüm planlarını alt üst edecektir hem de dengeleri değiştirecektir.

ALEV ALEV HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Perşembe akşamları saat 20:00'da Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır. Alev Alev son bölümü izlemek için haberimizde bulunan linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV SON BÖLÜM İZLE!

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