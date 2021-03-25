Alev Alev 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Alev Alev 20. bölüm full tek parça izle!
Ekranların sevilen dizisi Alev Alev her hafta Perşembe günü 20:00 'da Show TV'de başlıyor. Alev Alev canlı izle! Alev Alev canlı izleme linki var mı? Alev Alev canlı izle! Show TV Alev Alev 19. yeni bölüm canlı izle! Alev Alev canlı izle full!
Son bölümü ile 25 Mart Perşembe günü ekrana gelen Alev Alev 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Alev Alev 20. bölüm full tek parça izle!
ALEV ALEV SON BÖLÜMDENELER OLDU?
Alev Alev 20.Bölümde neler olacak? Cemre(Demet Evgar) evin içinde Çelebi'nin(Cem Bender) açığını ararken, Tomris'ten(Zuhal Olcay) aldığı fikirle Çelebi'yi durdurmanın yolunu bulur. Fakat başarıya ulaşabilmek için adımlarını son derece gizli atmak zorundadır. Restorandaki kavgadan sonra Ömer(Cihangir Ceyhan) geri adım atmaz ve Rüya(Dilan Çiçek Deniz) ile arası iyice gerilir. İskender(Berker Güven) Bülent'e karşı Çiçek'in(Hazar Ergüçlü) yanında olurken, Çelebi'nin müdahalesi İskender'i uçurumun kenarına sürükler. Ozan ve Cemre görüşebilmek için büyük tehlikeleri göze alırken, buluşmaları hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
ALEV ALEV 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Konusu, oyunculuk performansı ile dikkat çeken Alev Alev dizisi 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detaylar haberimizde.