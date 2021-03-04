Alev Alev 17. bölüm fragmanı izle! SHOW TV Alev Alev 16. bölüm full izle! ATV canlı yayın!

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ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ!

Cemre, Güneş'in geçici velayetini almak için çabalamaya devam etmektedir. Çelebi zekice manevralarla kendisine yapılan saldırıları göğüslerken, karşısına hiç beklemediği yeni bir düşman çıkar. Ömer ve İskender arasında sert bir mücadele başlamak üzeredir. Ömer bu mücadelede karşısında sürpriz bir ismi bulur. Rüya Ömer'in annesi ile ilgili yarasını merak ederken, Çiçek hakkında şok edici bir gerçekle yüzleşir. Cemre ise Çelebi ile olan savaşında, yeni ve umut dolu bir hayatın kapısını aralar.

ALEV ALEV 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!