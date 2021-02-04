Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev ne zaman, saat kaçta?

Alev Alev dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Alev Alev oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev ne zaman, saat kaçta?

Alev Alev dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Alev Alev oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı izle! Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar haberimizde...

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Haberimizden takip edebilirsiniz.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Alev Alev 4 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

ALEV ALEV 13. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre'nin kızıyla yaşadığı etkileyici anların ekrana geldiği sahnede Güneş, Cemre'nin gidişi yüzünden sert tepki gösteriyor. Zor bir tercih yapmak zorunda kalan Cemre, kararı yüzünden kızından gördüğü tepki karşısında derin bir üzüntü yaşarken bu anlar seyircileri de derinden etkiliyor.

Çiçek'in taktığı maskesini çıkardığı sahnede Ali büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çiçek'in yüzündeki yara izlerinin hafiflediği görülürken, saçları da dikkat çekiyor. Yaşadığı büyük travmadan sonra iyileşmeye başlayan Çiçek'in bu mutlu anları seyircilerin de kalplerine dokunuyor.

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ALEV ALEV 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, boşanma davasının ilk duruşmasında Çelebi'nin sürprizi ile karşılaşır. Tarihi eserleri bulamadıkları her dakika, Kayabeyli Ailesi için çember daralırken, Çelebi riskli ama zekice planını devreye sokar. Rüya ve Ömer aşklarını eğlenceli ama bir o kadar da zor bir iddia ile sınarken, ilişkileri bu iddia sonucu daha derin bir boyuta adım atacaktır. Ozan tefeciye olan borcuna karşılık, gururunu bir kenara bırakacağı bir karar vermek üzeredir. Cemre ise kızı Güneş'le ilgili aldığı ani haberle, kendini zor bir seçimle karşı karşıya bulur.

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