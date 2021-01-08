Alev Alev 10. bölüm fragmanı izle! Alev Alev konusu, oyuncuları nedir? Alev Alev son bölüm özeti!
9. bölümü ile Cumartesi ile Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev 10. bölüm fragmanı izle! Alev Alev konusu, oyuncuları nedir? Alev Alev son bölüm özeti!
Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayınlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev 10. bölüm fragmanı izle! Alev Alev konusu, oyuncuları nedir? Alev Alev son bölüm özeti!
ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ
Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır. Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.
ALEV ALEV KONUSU NEDİR?
Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.
ALEV ALEV OYUNCULARI
Cemre: Demet Evgar
Çiçek: Hazar Ergüçlü
Rüya: Dilan Çiçek Deniz
Çelebi: Cem Bender
Ozan: Berkay Ateş
Ömer: Cihangir Ceyhan
İskender: Berker Güven
Ali: Toprakcan Adıgüzel
Bülent: Cem Sürgit
Korkut: Yiğit Sertdemir
ve
Tomris: Zuhal Olca