Alev Alev 10. bölüm fragmanı izle! Alev Alev konusu, oyuncuları nedir? Alev Alev son bölüm özeti!
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Alev Alev 10. bölüm fragmanı izle! Alev Alev konusu, oyuncuları nedir? Alev Alev son bölüm özeti!

08.01.2021 16:54 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:00

9. bölümü ile Cumartesi ile Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev 10. bölüm fragmanı izle! Alev Alev konusu, oyuncuları nedir? Alev Alev son bölüm özeti!

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayınlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanan Alev Alev 10. bölüm fragmanı izle! Alev Alev konusu, oyuncuları nedir? Alev Alev son bölüm özeti!

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemre, Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır. Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.

ALEV ALEV KONUSU NEDİR?

Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanır. Kocasından şiddet gören Cemre (Demet Evgar) kızıyla birlikte kurtulmaya çalışırken Rüya (Dilan Çiçek Deniz) hayatın gerçekleriyle tanışır. Çiçek (Hazar Ergüçlü) ise kendini bulmalı ve kendi için bir şeyler yapmalıdır.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Cemre: Demet Evgar

Çiçek: Hazar Ergüçlü

Rüya: Dilan Çiçek Deniz

Çelebi: Cem Bender

Ozan: Berkay Ateş

Ömer: Cihangir Ceyhan

İskender: Berker Güven

Ali: Toprakcan Adıgüzel

Bülent: Cem Sürgit

Korkut: Yiğit Sertdemir

ve

Tomris: Zuhal Olca

Alev Alev 10. bölüm fragmanı izle! Alev Alev konusu, oyuncuları nedir? Alev Alev son bölüm özeti!
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