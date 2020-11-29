Alev aldığı için sokağa fırlatılan piknik tüpü otomobilde maddi hasar oluşturdu
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Alev aldığı için sokağa fırlatılan piknik tüpü otomobilde maddi hasar oluşturdu

29.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:16
Alev aldığı için sokağa fırlatılan piknik tüpü otomobilde maddi hasar oluşturdu

Adana'da apartman dairesinden sokağa fırlatılan alev almış haldeki piknik tüpü, park halindeki bir otomobilde maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Adana'da apartman dairesinden sokağa fırlatılan alev almış haldeki piknik tüpü, park halindeki bir otomobilde maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katındaki evde oturan 75 yaşındaki Ali Sağlam, yemek pişirdiği sırada piknik tüpü alev aldı.

Paniğe kapılan Sağlam, alev alan tüpü sokağa fırlattı. Tüpün isabet ettiği park halindeki bir otomobilde küçük çapta maddi hasar oluşurken, alev almış piknik tüpü ise çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Ali Sağlam ile hasar oluşan otomobilin sahibi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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