Alev alan tomruk yüklü TIR, yanmadan söndürüldü
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Alev alan tomruk yüklü TIR, yanmadan söndürüldü

Alev alan tomruk yüklü TIR, yanmadan söndürüldü ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halinreki kereste yüklü TIR, arka lastiklerinden alev aldı.

Alev alan tomruk yüklü TIR, yanmadan söndürüldü
08.09.2020 00:20 | Son Güncelleme: 08.09.2020 00:24


Alev alan tomruk yüklü TIR, yanmadan söndürüldü
ADANA'nın Kozan ilçesinde seyir halinreki kereste yüklü TIR, arka lastiklerinden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler, TIR'ı sarmadan söndürüldü. 
Akşam saatlerinde Kozan-Feke Karayolu Sırelif mevkisinde seyir halindeki Cuma Keşifçiler yönemitindeki 27 V 0495 plakalı tomruk yüklü TIR, arka lastiklerinin tutuşması sonucu alev eldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alevlerinTIR'ı tamamen sarmadan söndürdü. Çalışma sırasında trafiğe kapatılan yol, söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. 

Kaynak: DHA

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