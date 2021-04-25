- Alev alan tır küle döndü
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- Alev alan tır küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Alev alan tır küle döndü Şanlıurfa otoyolunda alev alan presli kağıt balyaları yüklü tır küle döndü.

- Alev alan tır küle döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa otoyolunda alev alan presli kağıt balyaları yüklü tır küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolu gişelerinde kısa bir mesafe kala yaşandı. Mehmet B.'nin kullandığı 33 CBT 07 plakalı presli kağıt balyaları yüklü tır, iddiaya göre balatalarının aşırı ısınması nedenle lastik kısmından alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü, yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tırın tamamen küle döndüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

- Alev alan tır küle döndü
- Alev alan tır küle döndü
- Alev alan tır küle döndü
- Alev alan tır küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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