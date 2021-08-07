ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25
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ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25

ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25
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Bursa Eskişehir istikametinde seyir halindeyken alev alan tır Belediyemiz İtfaiye Ekiplerince söndürüldü.

Bursa Eskişehir istikametinde seyir halindeyken alev alan tır Belediyemiz İtfaiye Ekiplerince söndürüldü. Abdulvahap K. yönetimindeki 27 L 0230 plakalı tırın dorsesinde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekiplerimiz olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerimizince söndürülen alev alan tırın sadece dorse kısmında oluşan hasarla yangın atlatıldı.

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Bursa Eskişehir istikametinde seyir halindeyken alev alan tır Belediyemiz İtfaiye Ekiplerince söndürüldü. Abdulvahap K. yönetimindeki 27 L 0230 plakalı tırın dorsesinde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden ekiplerimiz olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekiplerimizince söndürülen alev alan tırın sadece dorse kısmında oluşan hasarla yangın atlatıldı.

Kaynak: Habermetre

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ALEV ALAN SODA ŞİŞESİ YÜKLÜ TIR İTFAİYE EKİPLERİMİZCE SÖNDÜRÜLDÜ 06 2021, 17: 25 - Haberler
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