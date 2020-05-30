Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi
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Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi

Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, saman balyası yüklü kamyon, alev aldı.

Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi
30.05.2020 23:37 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:37

Alev alan saman yüklü kamyon kullanılmaz hale geldi

 

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, saman balyası yüklü kamyon, alev aldı. Balyaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Ceyhan- Kıvrıklı- İmamoğlu yolunda meydana geldi. Yolda hareket halindeki saman balyalarıyla yüklü kamyon, bir anda bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden kamyon şoförü aracı yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Saman yüklü kamyon ise yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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