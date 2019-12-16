Alev alan otomobilinde yanarak, can verdi
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Alev alan otomobilinde yanarak, can verdi

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde sürücü Ayhan Öndeş (46) aracında çıkan yangın sonucu yaşamını kaybetti.

16.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:49
Alev alan otomobilinde yanarak, can verdi

'in ilçesinde sürücü Ayhan Öndeş (46) aracında çıkan yangın sonucu yaşamını kaybetti.

Olay, dün gece Çiçekdağı ilçesi Alimpınar mevkiinde meydana geldi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden 'de giden Ayhan Öndeş yönetimindeki 66 KN 249 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Önder, çıkamadığı araçta yanarak, can verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araçtan çıkarılan Önder'in cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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