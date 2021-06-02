Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti
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Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti

Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti
Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel

KARABÜK'te park halindeki otomobil, motor kısmından yanmaya başladı.

KARABÜK'te park halindeki otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiyenin de çalışmasıyla yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin açık otoparkında çıktı. Şevki Timilli'ye ait park halindeki 14 BS 167 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmeye başladı. Müdahale ile alevler etkisini kaybetti. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, su tutarak yangını söndürdü. Motor kısmı yanan araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti
Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti
Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti
Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti
Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti
Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti
Alev alan otomobile çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir

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