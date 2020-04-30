Alev alan otomobilde mahsur kalan küçük çocuğun yaşadığı dehşet anları kamerada
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Alev alan otomobilde mahsur kalan küçük çocuğun yaşadığı dehşet anları kamerada

Alev alan otomobilde mahsur kalan küçük çocuğun yaşadığı dehşet anları kamerada
30.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:33

Alev alan otomobilde mahsur kalan küçük çocuğun yaşadığı dehşet anları kamerada 3 yaşındaki çocuk alev alan otomobilde mahsur kalıp ağır yaralandı Otomobilin camını yangın söndürme tüpü ile kırıp kurtardılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Alev alan otomobilde mahsur kalan küçük çocuğun yaşadığı dehşet anları kamerada

3 yaşındaki çocuk alev alan otomobilde mahsur kalıp ağır yaralandı

Otomobilin camını yangın söndürme tüpü ile kırıp kurtardılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobilin içinde bırakılan 3 yaşındaki çocuk arabanın içinden ağır yaralı olarak kurtarıldı. O anlar ise saniye saniye dinleme tesislerinini güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bursa Ankara yolu Mezitler bölgesinde bulunan bir dinleme istasyonununda meydana geldi. Bursa'dan Ankara istikametine seyreden 16 AGC 117 plakalı otomobil dinleme tesislerinde durdu. Burada aracı park eden bayan araçtan inerek dinleme tesislerine girdi. Park halindeki araç bir süre sonra henüz belirlenmeyen bir nedenle bir anda alev alıp yanmaya başladı. Çocuğun çığlık sesi üzerine işletme sahibi alev alan otomobilin camını yangın söndürme tüpü ile kırıp araçta bulunan küçük çocuğu son anda kurtardı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Yangında ağır yaralanan 3 yaşındaki Çınar 112 ekibinin ilk müdahalesinden sonra İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda yanıklar bulunan Çınar U. Bursa'daki yanık ünitesine sevk edildi. Küçük çocuğun Bursa'daki tedavisi sürüyor. Anne Dilan U. Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Anne Dilan U.'nun hastanede çocuğundan gelecek iyi bir haber için beklediği öğrenildi.

Alev alan otomobilde mahsur kalan küçük çocuğun yaşadığı dehşet anları kamerada

Kaynak: İHA

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