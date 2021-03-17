Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Van'ın Erciş ilçesinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, Sahilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ekber Cengiz'e ait Toros marka otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı