14.10.2019 10:49

Çorum'da hareket halinde alev alan otomobil kül oldu.



Edinilen bilgilere göre olay Sungurlu-Çorum karayolu Hamdiköy yakınlarında meydan geldi. Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan Burhanettin Ayan yönetimindeki 55 SA 018 plakalı otomobilde, elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. Araçtan dumanlar geldiğini fark eden sürücü, yol kenarına çekerek yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyince itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorum ve Sungurlu Belediyesine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Yangında otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA