Alev alan otobüsün şoförü: Aklımda sadece yolcular vardı
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Alev alan otobüsün şoförü: Aklımda sadece yolcular vardı

Alev alan otobüsün şoförü: Aklımda sadece yolcular vardı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 8'i çocuk, 41 yolcusuyla seyahat ederken alev alıp yanan otobüsün şoförü Süleyman Dindar (51), "Aklımda sadece yolcular vardı" dedi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 8'i çocuk, 41 yolcusuyla seyahat ederken alev alıp yanan otobüsün şoförü Süleyman Dindar (51), "Aklımda sadece yolcular vardı" dedi.

Mersin'den dün içindeki 41 yolcu, iki şoför ve bir muavin ile İstanbul'a gitmek için yola çıkan Süleyman Dindar yönetimindeki 34 NG 8922 plakalı yolcu otobüsü, Damlama mevkisine geldiğinde kabloların kısa devre yapması sonucu alev aldı. Dindar, otobüsü yolun sağına çekip, yolcuları tahliye etti. Alev topuna dönen otobüse gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.O anları anlatan otobüsün şoförü Süleyman Dindar, "Damlama mevkisinde araçta bir arıza hissettim, güvenli olsun diye aracı şeride çekip dörtlüyü yaktım. Baktığımda araçta alev gördüm, önce can güvenliği diyerek diğer şoför arkadaş ve muavinle yolcularımızı tahliye ettik. Sanırım bu 7-8 dakika sürdü. Yolcularımızın tamamında bir sıkıntı olmadı ancak ister istemez yolcularımızın valizlerinin tamamını kurtaramadık, yüzde 80 yüzde 90 kurtardık. O an aklımda sadece çocuklar ve yolcular vardı. Önce polis, jandarma ve itfaiyeyi aradık, Allah'a binlerce kez şükür olsun ki kimsenin burnu kanamadan yolcuları tahliye etmeyi başardık. Eğer ki bu olay orada değil de ileride iniş aşağı bir yerde başımıza gelseydi, bizi kimse kurtaramazdı" dedi.


Alev alan otobüsün şoförü: Aklımda sadece yolcular vardı
Alev alan otobüsün şoförü: Aklımda sadece yolcular vardı
Alev alan otobüsün şoförü: Aklımda sadece yolcular vardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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