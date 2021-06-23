Alev alan otobüste can pazarı
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Alev alan otobüste can pazarı

Alev alan otobüste can pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Denizli'de içerisinde onlarca yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken yanmaya başladı. Can pazarının yaşandığı otobüsten saniyeler içerisinde inen yolcuların yaşadığı korku ve panik görüntülere yansıdı.

Olay, saat 15 sıralarında Denizli-Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Antalya'ya gitmek üzere onlarca yolcusuyla yola çıkan otobüs, Serinhisar ilçesi Çaylı mevkiine geldiğinde alev aldı. Aracın arka kısmında bulunan motor bölümünden yükselen alevlerin neden olduğu duman bir anda bütün aracı kapladı.

Yangını fark eden sürücü, yolcuları tahliye edebilmek için aracını yolun sağına çekti. Otobüsteki yolcular saniyeler içerisinde eşyalarını da atarak, aracı terk etti. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı anlar, yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından görüntülendi. Otobüste çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. Yangında araçta büyük maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu. - DENİZLİ

Alev alan otobüste can pazarı
Alev alan otobüste can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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