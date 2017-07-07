Alev Alan Mutfak Tüpü, Yangına Neden Oldu

ÇORUM'da bir apartman dairesinde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangın, paniğe neden oldu.



Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Çoraklık 6. Sokak'taki Özsaraç Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede yaşayan Halime Yılmaz, börek pişirirken mutfak tüpü alev aldı. Aile bireyleri alev topuna dönen mutfak tüpünü balkona çıkardı. Bu sırada mutfağın perdelerinin de tutuşması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, piknik tüpü de zamanında müdahaleyle patlamadan söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında apartmanda da korku dolu anlar yaşandı. Binada oturan birçok kişi evlerinden çıkarak dışarıda ekiplerin çalışmasını izledi. Bazı kadınların da ağladığı görüldü.



Yangında evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. - Çorum