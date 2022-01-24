Alev alan minibüs küle döndü - Haberler
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Alev alan minibüs küle döndü

Alev alan minibüs küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da park halinde alev alan minibüs küle döndü.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da park halinde alev alan minibüs küle döndü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Sivaslılar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halinde duran minibüs bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının fark edilerek 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya kısa sürede müdahale ederken yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yangının, aracın motor kısmındaki elektrik aksamından çıktığı tespit edildi. - SAMSUN

Alev alan minibüs küle döndü

Alev alan minibüs küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Minibüs, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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