Alev alan lüks otomobil kullanılamaz hale geldi

Karaman'da seyir halindeyken biranda alev alan lüks otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da seyir halindeyken biranda alev alan lüks otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ayrancı ilçesi yakınlarında F.K. yönetimindeki 34 CRR 142 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracını hemen durdurarak itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma karayolunda güvenlik tedbiri alırken, Ayrancı Belediyesi itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Hurdaya dönen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı