Alev alan klima paniğe neden oldu
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Alev alan klima paniğe neden oldu

Alev alan klima paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir iş yerinin alev alan kliması paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, bir iş yerinin alev alan kliması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Buğday Pazarı içerisinde bulunan İsmet T.'ye ait iş yerinde bulunan klimada yangın meydana geldi. Klimanın elektrik aksamından çıkan yangını fark eden iş yeri çalışanları elektrik akımlarını keserek yangına müdahale etti.

İş yeri çalışanlarının erken müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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